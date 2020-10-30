Приборкати другу хвилю: Франція знову на жорсткому карантині

З 30 жовтня країна повернулася до загальнонаціональних карантинних обмежень

Статистика поширення коронавірусу та кількості захворювань на COVID-19 упродовж попередніх кількох тижнів у Франції – невтішна. Кількість виявлених нових випадків інфікувань за добу у середньому становить від 30 до 50 тисяч. Наприкінці жовтня зареєстровано черговий антирекорд від початку епідемії – понад 52 тисячі осіб, котрі підхопили «корону». У день публікації цього тексту було 47 637 виявлених інфікувань за попередні 24 години. 250 – померли від коронавірусної хвороби.

100 ТИСЯЧ ЗА ДОБУ – СИТУАЦІЯ КРИТИЧНА

Загалом із березня у Франції підтверджено майже 1,3 млн випадків інфікувань коронавірусом. COVID-19 приніс більше 36 тис. смертей.

Але це офіційні цифри, які виходять із можливостей держави вийти найближчим часом на щотижневу кількість тестувань до 2 мільйонів. Це один із найбільших у Європі та у світі показників. Але й цього недостатньо.

Жан-Франсуа Делфрессі / Фото: fr24news.com

За оцінками Наукової ради з питань COVID-19, що діє при уряді країни, реальна кількість нових інфікувань за добу може сягати більш як 100 тисяч. На переконання голови Наукової ради Жана-Франсуа Делфрессі, нині Франція перебуває в «дуже складній, навіть критичній ситуації».

Олів’є Веран

За оцінкою міністра охорони здоров’я Франції Олів’є Верана, нині у країні носіями коронавірусу є близько мільйона людей. Тут ураховуються офіційно виявлені випадки, люди, які мають симптоми, але не пройшли тестування, і ті, у кого хвороба протікає без симптомів.

ШВИДШЕ, НІЖ НАЙГІРШІ ПРОГНОЗИ

Отже, як це й прогнозувалося науковцями, від початку осені країна захлинулася у другій хвилі епідемії. Це офіційно визнав президент Франції Емманюель Макрон у своєму п’ятому за період епідемії зверненні до нації. Він відзначив, що упродовж другої хвилі вірус поширюється навіть швидше, ніж передбачалося найгіршими прогнозами.

Емманюель Макрон / Фото: Christian Hartmann/Pool

Макрон визнав, що за таких умов уряд вимушений повернутися до низки непопулярних, обтяжливих (а в деяких сферах і руйнівних) для економіки обмежувальних заходів карантину.

Запроваджена раніше у 52 департаментах зі 101 комендантська година, як формат боротьби з коронавірусом, виявилася не надто ефективним заходом, хоча під обмеження не залишати домівки з 21-ї до 6-ї години потрапило 46 мільйонів чоловік.

ШІСТЬ ГОСТЕЙ НА ВЕСІЛЛІ

З 30 жовтня французи й гості Франції житимуть за новими-старими правилами. Хоча, як переконує прем’єр-міністр Жан Кастекс, новий карантин, який запроваджено поки що до 1 грудня, відрізнятиметься від режиму, що діяв упродовж першої хвилі навесні.

Жан Кастек / Фото: Gonzalo Fuentes/Pool

Нині у Франції зачинено ресторани, бари, кафе, спортивні зали, перукарні, інші установи, які не мають критичного значення для життя людей. Це ж стосується й більшості торговельних закладів за винятком продовольчих крамниць, також алкогольних, тютюнових магазинів, кіосків продажу преси.

При цьому ресторани можуть виконувати замовлення «на виніс», а торговельним точкам дозволено доставляти товари, замовлені дистанційно.

На відміну від весняного карантину, відкритими залишатимуться парки, ліси, пляжі.

Уводяться обмеження й заборони на публічні зібрання, зокрема особисті, за винятком зібрань членів родини.

Заклади релігійних культів формально залишатимуться відкритими, але в них заборонено проводити церемонії. На похорони можуть збиратися до 30 чоловік, а на весілля – максимум шість.

Фото: АА

Окрім цього, як наголошують уряд й особисто президент Макрон, в умовах нових обмежень продовжать роботу дитячі садки та школи. Для них опрацьовано нові санітарні протоколи, які, зокрема, вимагають носіння захисних масок учнями, старшими від 6 років. Окрім пояснення урядовців, що освіта для дітей – це національний пріоритет, який держава не може обмежувати, незакриття дитсадків та шкіл має й цілком прагматичне обґрунтування: щоб батьки мали можливість не залишати роботу, працювати навіть за обмежених умов. Адже інакше необхідно було б розв’язувати проблему, кому і як залишатися з дітьми вдома.

Університети продовжать дистанційну форму навчання.

Так само дистанційний формат державних і приватних установ віднині є не опцією або заохочувальною рекомендацією, а вимогою.

Фото: АА

Натомість продовжать роботу органи центральної та місцевих влад, пошта, виробництва, які мають критичне значення для економіки й життя людей. Насамперед це галузі сільського господарства, будівництва, транспорту, зокрема й громадського.

ОДИН КІЛОМЕТР ВІД ДОМІВКИ

Але найболючішим для пересічних французів і представників бізнесу є запровадження жорстких обмежень на пересування. Віднині у Франції залишити домівку можна тільки за крайньої потреби – у близько десяти випадках: у магазин; на роботу й повернення додому; до лікаря та в аптеку; за терміновими сімейними обставинами; з метою догляду за хворою особою; за судовими чи адміністративними викликами; виконання громадсько значущих завдань.

Окрім цього, дітям і підліткам дозволено переміщатися до своїх дитсадків та шкіл, а батькам їх супроводжувати.

Також громадяни можуть вийти на променад «подихати свіжим повітрям», займатися фізичною активністю, вигуляти домашніх тварин, але не більше однієї години на добу й на відстані не далі одного кілометра від домівки.

Фото: АА

З кожним залишенням помешкання, як і навесні, треба заповнювати у друкованому форматі або генерувати онлайн спеціальний документ із указанням персональних даних, домашньої адреси, часу виходу з дому та причини.

У разі порушення карантинних вимог – штраф 135 євро. Покарання збільшуватиметься у разі повтору.

Пересування між регіонами країни також переважно заборонені.

Щодо транскордонних подорожей офіційний Париж підтримує єдині підходи в Євросоюзі. На сьогодні внутрішні кордони в Шенгенській зоні залишаються умовно відкритими, але кожна країна може встановлювати власні обмеження та вимоги на національному рівні. Зовнішні кордони ЄС залишаються закритими для безвізових подорожей, що безпосередньо торкнулося й українців. Особлива увага – до країн і регіонів, що віднесені до так званої «червоної зони». Власне, сама Франція також перебуває у цій міжнародній «резервації».

ЕКОНОМІКА НЕ ПОВИННА ОБВАЛИТИСЯ

Керівництво країни до останнього намагалося утриматися від повернення до режиму жорстких обмежень. Під час першої хвилі зафіксоване найбільше падіння економіки після Другої світової війни. Станом на липень ВВП Франції зменшився на 14%. Особливо постраждали сфера туризму, ресторанний і готельний бізнес.

Фото: АА

«Економіка не повинна обвалитися», – заявив президент Макрон, оголошуючи про вимушене повернення до загальнонаціонального карантину.

За оцінками уряду, усі запропоновані обмежувальні заходи обтяжать бюджет країни на 15 мільярдів євро щомісяця. Ці кошти передбачають і виплати у зв’язку з вимушеним безробіттям, і допомогу малому й середньому бізнесу через призупинення діяльності.

В останній день перед початком нового карантину в Франції особливо пожвавили роботу перукарні, інші заклади сфери послуг, котрі залишатимуться зачиненими щонайменше місяць. Салони активно демпінгували, надаючи послуги майже за півціни. А громадяни намагалися максимально цим скористатися: хто знає, коли ще вдасться нормально підстригтися, пофарбувати волосся, зробити манікюр...

Андрій Лавренюк, Страсбур

Перше фото: АА