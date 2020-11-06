У Франції на COVID-19 захворіли понад 5 тисяч студентів та викладачів

У вишах Франції коронавірус виявили у 3528 студентів та 1525 викладачів, але ситуація під контролем уряду.

Як повідомляє Укрінформ, про це в інтерв’ю RTL заявив міністр вищої освіти Франції Жан-Мішель Бланкер.

«Сьогодні у 3528 студентів виявили позитивний результат на коронавірус, ще у 1525 працівників вишів та ж сама ситуації. Цифра, яка еволюціонує щодня», - заявив міністр.

За його словами, зважаючи на загальну кількість людей, що навчаються та працюють у навчальних закладах, а це 12 млн студентів та 1 млн освітян, ситуація знаходиться під контролем.

«Отже, це контрольована цифра, якщо я можу так сказати, вона нижча за ту, яку ми фіксуємо у решти населення», - заявив він.

Як повідомлося, у Франції спостерігається новий спалах коронавірусу, тому міністерство освіти вирішило посилити внутрішній медичний протокол у середній школі, скасувавши загальні іспити для початкової школи, які замінили постійним оцінюванням.

За даними Міністерства охорони здоров’я Франції, із 100 осіб, які є позитивними на коронавірус, 90 не мають симптомів COVID-19 а у 2% пацієнтів хвороба протікає особливо важко.

Серед близько 2 млн проведених щотижня тестувань на коронавірус у Франції 20% виявляються позитивними. Напередодні у країні зафіксований черговий спалах епідемії – більше 58 тис. інфікувань за добу.

Напередодні у Франції зафіксовано черговий спалах епідемії – більше 58 тисяч інфікувань за добу.

фото: RFI