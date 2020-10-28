Франція не виключає санкцій ЄС проти Туреччини

Офіційний Париж вважає, що політика президента Туреччина Реджепа Таїпа Ердогана є неприйнятною і може бути покарана санкціями з боку Євросоюзу.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це заявив державний секретар уряду Франції з питань європейських справ Клеман Бон у середу під час слухань у Сенаті.

«Ми продовжуємо стратегію французької і європейської реакції. Це може призвести до нових санкцій відносно Туреччини», - заявив урядовець про позицію Парижа стосовно нещодавніх публічних висловлювань та рішень з боку турецького лідера, спрямованих проти особисто президента Еммануеля Макрона і Франції.

Бон відзначив, що «президент Ердоган щодня переходить межі неприйнятності».

Держсекретар додав, що солідарність європейських країн, висловлена на підтримку Франції, демонструє консенсус і міцну позицію.

Деякі європейські політики виступили за введення санкцій проти Анкари, включаючи призупинення дії режиму митного союзу.

Як повідомлялося, відносини між Анкарою та Парижем загострилися, коли президент Макрон висловився за необхідність стримування ісламу у Франції, боротьби з радикальним ісламізмом після 16 жовтня, коли у передмісті Парижа було вбито шкільного вчителя. Цей вчитель на уроці, присвяченому свободі слова, показував опубліковані виданням Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.

Тоді влада країни також заявила про готовність вислати 231 особу, підозрювану в екстремістських релігійних переконаннях.

24 жовтня президент Туреччини Ердоган різко розкритикував висловлювання лідера Франції щодо ісламу, а 26 жовтня закликав не купувати французьких товарів.

Париж 25 жовтня відкликав з Туреччини свого посла для консультацій.