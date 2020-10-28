У Туреччині назвали карикатури Charlie Hebdo на Ердогана «культурним расизмом»

У Туреччині засудили карикатури на президента Реджепа Таїпа Ердогана, опубліковані в останньому номері сатиричного тижневика Charlie Hebdo.

Свою оцінку з цього приводу висловив віцепрезидент Туреччини Фуат Октай у Твіттері.

«Ви не можете нікого обдурити, ховаючись за свободою думки. Я засуджую аморальну публікацію неприпустимої французької ганчірки про нашого президента. Я закликаю моральну, добросовісну міжнародну громадськість виступити проти цієї ганьби», - написав Октай.

З приводу цієї публікації Charlie Hebdo голова управління з комунікацій адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун написав у Твіттері, що Туреччина не відмовиться від своїх принципів, незважаючи на «расистські, ксенофобські, ісламофобські та антисемітські підбурювання», і «залякування та провокації» не змусять її відступити.

«Антимусульманська програма президента Франції Макрона приносить свої плоди. Charlie Hebdo щойно опублікував серію так званих коміксів, повних відразливих зображень, нібито нашого президента. Ми засуджуємо ці найогидніші зусилля з поширення культурного расизму та ненависті такою публікацією», - написав Алтун.

Він також закликав міжнародну спільноту до реакції.

«Такі безвідповідальні та безглузді напади на нашу культуру лише породжують расизм та дискримінацію. Ми закликаємо всіх розумних європейських друзів боротись із цим примітивним культурним расизмом, інтелектуальною безплідністю та нецивілізованим дискурсом», - написав Алтун.

З подібною критичною заявою виступив прессекретар президента Туреччини Ібрагім Калин.

«Метою цих публікацій є позбавлених моралі та порядності, розповсюдження ненависті та ворожнечі. Перетворення свободи вираження поглядів на ворожість до релігії та переконань може бути результатом хворобливого мислення. Кожен із здоровим глуздом повинен засудити та відкинути цю огидну публікацію», - написав у Твіттері Калин.

Як повідомлялося, новий номер видання Charlie Hebdo з’явився у продажу вчора ввечері. На одному з малюнків чоловічий персонаж з вусами піднімає одяг жінці в хіджабі, яка тримає тацю з бокалами та коментує це фразою: «О, пророк!».

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Як повідомлялося, відносини між Анкарою та Парижем погіршилися після того, як Франція надала підтримку Греції у Східному Середземноморї. Пізніше сталося ще більше загострення, коли президент Емануель Макрон висловився за необхідність стримування ісламу у Франції після вбивства 16 жовтня у передмісті Парижа шкільного вчителя, який на уроці, присвяченому свободі слова, показував опубліковані виданням Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.

Убивцю вчителя застрелили неподалік від місця злочину, ним виявився 18-річний чеченець, який народився у Москві й отримав у Франції статус біженця. Тоді французька влада також заявила про готовність вислати 231 особу, підозрювану в екстремістських релігійних переконаннях. Такі ініціативи викликали критику в країнах, де переважною релігією є іслам, зокрема в Туреччині. Зокрема, 24 жовтня президент Туреччини Ердоган різко розкритикував висловлювання лідера Франції Макрона щодо ісламу – у відповідь Париж відкликав свого посла для консультацій. Крім того, президент Туреччини закликав населення не купувати французьких товарів.

Посольство Франції в Туреччині закликало громадян бути пильними та обережними під час перебування в цій країні з огляду на ситуацію у двосторонніх відносинах.

Фото: AA