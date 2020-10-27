Французам радять бути обережними під час подорожей до Туреччини

Посольство Франції в Туреччині закликало громадян бути пильними та обережними під час перебування в цій країні з огляду на ситуацію у двосторонніх відносинах.

Попередження диппредставництво опублікувало у Tвіттері, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зважаючи на місцевий та міжнародний контекст, громадянам Франції або тим, хто транзитом проїжджає через Туреччину, рекомендується бути дуже пильними під час подорожей та, зокрема, уникати будь-яких зборів чи демонстрацій», - йдеться у дописі.

Водночас посольство наголошує, що заклики до бойкоту французьких товарів спотворюють ті цінності, які обстоює Франція, зокрема свободи совісті, вираження поглядів, віросповідання.

Відносини між Анкарою та Парижем погіршилися після того, як Франція надала підтримку Греції у Східному Середземноморї. Ситуація загострилася, коли президент Емманюель Макрон висловився за необхідність стримування ісламу у Франції після 16 жовтня, коли у передмісті Парижа було вбито шкільного вчителя, який на уроці, присвяченому свободі слова, показував опубліковані виданням Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда.

Тоді влада країни також заявила про готовність вислати 231 особу, підозрювану в екстремістських релігійних переконаннях.

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Такі ініціативи викликали значну критику в країнах, де переважною релігією є іслам, зокрема в Туреччині.

24 жовтня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган різко розкритикував висловлювання лідера Франції щодо ісламу, а 26 жовтня закликав не купувати французьких товарів.

Париж відкликає з Туреччини посла для консультацій.