Берлін назвав неприпустимими висловлювання Ердогана на адресу Макрона

Образи з боку турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана на адресу президента Франції Еммануеля Макрона є неприпустимими.

Про це заявив представник федерального уряду ФРН Штеффен Зайберт у понеділок, 26 жовтня, у Берліні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ці ганебні висловлювання є абсолютно неприпустимими, особливо в світлі жахливого вбивства вчителя ісламським фанатиком», - наголосив він.

Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас також засудив висловлювання з боку Єрдогана, заявивши, що той, хто прирівнює боротьбу з ісламістськими екстремістами до расизму та ісламофобії, діє безвідповідально і грає на руку тим, хто хоче розділити суспільство. «Нападки Ердогана на Макрона є новою нижчою точкою падіння і абсолютно неприйнятні», - заявив Маас.

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Як повідомлялося, Франція відкликала свого посла з Туреччини для консультацій після того, як Ердоган заявив, що Макрону «необхідно лікуватися у психіатра».

Зокрема, Ердогана обурила заява Макрона про необхідність стримування ісламу у Франції. Макрон її виголосив після вбивства у передмісті Парижа шкільного вчителя, який на уроці, присвяченому свободі слова, показував опубліковані виданням Charlie Hebdo карикатури на пророка Мухаммеда. Убивцю застрелили неподалік від місця злочину, ним виявився 18-річний чеченець, який народився у Москві й отримав у Франції статус біженця.

Після цього у Франції також заявили про готовність вислати 231 особу, підозрювану в екстремістських релігійних переконаннях.