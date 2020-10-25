Пандемія: американським військовим в Україні, Грузії та ФРН обмежили пересування

Для американських військових, які служать у складі Командування бойової підготовки 7-ї армії США, встановили нові обмеження через пандемію коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

Зазначається, що нові обмеження стосуються американських військових, які несуть службу в Україні, Грузії та Німеччині.

“Друга хвиля пандемії є прямою загрозою перед святами, що наближаються, для збереження тієї служби, яку ми забезпечуємо, щоб наші діти лишалися в школах і щоб підтримувати нашу готовність”, - цитує видання генерала Крістофера Норрі.

Зокрема, американські військові, які підпорядковуються Командуванню бойової підготовки 7-ї армії США, включно з тими, котрі перебувають в Україні та Грузії, можуть подорожувати лише у персональному транспорті.

Військовим заборонили відвідувати бари, кальянні кафе та інші громадські заклади. Обов'язковим залишається дотримання соціального дистанціювання та маскового режиму.

У Німеччині американське командування заборонило військовим користуватися громадським транспортом та розподілило зони служби солдат на зелену, жовту й червону.

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Як повідомлялося, 23 жовтня добовий приріст захворюваності на COVID-19 у США досяг нового рекорду. У п'ятницю в країні виявили 83 010 нових випадків - цей показник побив старий рекорд у 76 842, зареєстрований 17 липня.

Загалом від початку епідемії у Штатах виявлено понад 8,7 мільйона випадків COVID-19.