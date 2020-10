США провели секретні навчання в Німеччині через можливу ​​загрозу з боку РФ

Європейське командування Збройних сил (EUCOM) США завершило секретні військові навчання на території Німеччини, метою яких була підготовка до можливої ​​військової загрози з боку Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Stars and Stripes.

За словами директора з навчань і оцінки EUCOM генерал-майора Джона Бойда, подробиці сценарію реагування військових на можливу загрозу є секретним. Він заявив, що під час навчання було відпрацьовано об'єднання союзних держав на суші, морі, повітрі, у кібер- і космічному просторі в разі конфлікту.

Навчання Austere Challenge 2021 тривали упродовж тижня, участь у них взяли 4400 військових із США і НАТО.

Фото: Bryan Denton for The New York Times