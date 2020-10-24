Україна обов’язково стане членом НАТО - генерал Годжес

Україна врешті-решт неодмінно стане членом НАТО, поки що їй треба посилювати інтеграцію в усіх сферах з Північноатлантичним альянсом.

Про це заявив командувач збройних сил США у Європі у 2014-17 роках генерал-лейтенант Бенджамін Годжес під час спеціального Київського безпекового форуму, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я переконаний, що врешті-решт Україна стане членом НАТО", - сказав Годжес, який брав участь у форумі в онлайн-режимі.

За словами військового, якщо Грузія вже зараз готова стати членом Альянсу, то у випадку з Україною цей шлях буде трохи довшим. "Але я переконаний, що це відбудеться", - заявив він.

Американський генерал додав, що Україна має продовжувати докладати зусиль у різних сферах для посилення інтеграції з НАТО.

Годжес також наголосив, що міжнародна спільнота не повинна визнавати спробу анексії Росією суверенних українських територій.