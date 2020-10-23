У перші тижні боїв на Донбасі Javelin змінили б ситуацію – американський генерал

США повинні припинити озиратися на Росію, стримуючи себе в питаннях оборонної допомоги Україні, в тому числі летальною зброєю.

Про це під час прямого включення Вашингтон - Київ заявив колишній верховний головнокомандувач об'єднаних сил у Європі американський генерал Філіп Бридлоу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми підтримуємо (Україну – ред.), але водночас є вагання. Якби ми ухвалили рішення про Javelin у перші два тижні – а не впродовж років, як це відбулося натомість – ситуація розвивалася б зовсім інакше", - підкреслив генерал, згадавши, зокрема, бої під Дебальцевим.

Він констатував, що США ще з початку російської агресії проти Грузії у 2008 році зайняли позицію самостримування, оскільки "переймалися, аби не спровокувати Росію". У цьому зв'язку він наголосив: у Вашингтоні мали б звернути увагу на те, що провокатором є саме РФ.

"Може, це нас мало спровокувати вторгнення (Росії – ред.) в Грузію 2008 року? Чи перше вторгнення на територію України, у Крим? Чи вторгнення Росії на Донбасі?" - зауважив Бридлоу.

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За його словами, ніхто не хоче роздмухувати війну – це не в інтересах Сполучених Штатів. Водночас і росіяни не хотіли б стикнутися в протистоянні з Америкою.

"Росіяни хочуть зазіхати на своїх найближчих сусідів так, щоб не отримувати відповіді від нас, і досі вони мають бажаний результат", - підкреслив генерал, додавши, що США повинні знайти рішення в цій ситуації.

"Ми маємо бути ініціативними в нашій підтримці – на відміну від того, що було впродовж 12 років (з моменту агресії РФ проти Грузії – ред.)", - наголосив Бридлоу.

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Як повідомляв Укрінформ, Центр американсько-українських відносин, Український конгресовий комітет Америки та Американська рада з питань зовнішньої політики проводять дводенну онлайн-конференцію Вашингтон - Київ. У включеннях беруть участь українські та американські високопосадовці, воєнначальники, експерти. Основа тема дискусій зосереджується на оцінках бойової готовності України в умовах окупації Криму та агресії РФ на Донбасі.