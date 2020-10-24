У США створили маску з підігрівом для фільтрації коронавірусів

Вчені Масачусецького інституту технологій розробили маску багаторазового використання з нагрітою мідною сіткою, що, на їхню думку, здатна деактивувати коронавірус у повітрі.

Про це повідомляє SciTech Daily, передає Укрінформ.

У конструкції маски використано мідну сітку, що нагрівається від батареї. Дослідники вважають, що це дозволить сповільнювати та інактивувати коронавірус у повітрі, яким дихає людина.

«Це абсолютно нова концепція маски, що не блокує вірус. Насправді вона пропускає його через сітку, але уповільнює та інактивує його», — сказав Майкл Страно, професор хімічного машинобудування в Массачусетського технологічного інституту. Він заявив, що ця маска дозволить «дихати медично стерильним повітрям».

Дослідники розпочали створення прототипів та сподіваються незабаром розпочати їх тестування. Вони описали нову концепцію та дизайн у статті на онлайн-сервері bioRxiv.

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Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 24 жовтня кількість хворих на коронавірус COVID-19 становить 42 497 379 осіб. З початку пандемії 31 429 838 осіб одужали, 1 149 367 пацієнтів померли.