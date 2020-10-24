У Штатах - новий рекорд випадків коронавірусу за добу

У Штатах - новий рекорд випадків коронавірусу за добу

Укрінформ
Добовий приріст захворюваності на коронавірус у США досяг нового рекорду по країні на тлі другої хвилі інфекції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС, з посиланням на дані місцевих органів охорони здоров'я.

У п'ятницю в країні повідомили про 83 010 нових випадків - цей показник побив старий рекорд у 76 842, зареєстрований 17 липня.

Також головний хірург США Джером Адамс попередив, що число госпіталізацій зростає, але показники смертності знижуються завдяки кращому догляду за пацієнтами.

Читайте також: У світі кількість інфікованих коронавірусом наближається до 42,5 мільйона

Як зазначає видання, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) також попередила, що країни Північної півкулі знаходяться на «критичному етапі».

Наразі з початку пандемії в Штатах зареєстровано понад 8,7 мільйона випадків коронавірусу.

Загалом у світі станом на 24 жовтня кількість хворих на COVID-19 перевищила 42,5 млн осіб.

Фото: BOSTON GLOBE/GETTY IMAGES

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-