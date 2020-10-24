У Штатах - новий рекорд випадків коронавірусу за добу

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС, з посиланням на дані місцевих органів охорони здоров'я.

У п'ятницю в країні повідомили про 83 010 нових випадків - цей показник побив старий рекорд у 76 842, зареєстрований 17 липня.

Також головний хірург США Джером Адамс попередив, що число госпіталізацій зростає, але показники смертності знижуються завдяки кращому догляду за пацієнтами.

Як зазначає видання, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) також попередила, що країни Північної півкулі знаходяться на «критичному етапі».

Наразі з початку пандемії в Штатах зареєстровано понад 8,7 мільйона випадків коронавірусу.

Загалом у світі станом на 24 жовтня кількість хворих на COVID-19 перевищила 42,5 млн осіб.

Фото: BOSTON GLOBE/GETTY IMAGES