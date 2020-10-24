У світі кількість інфікованих коронавірусом наближається до 42,5 мільйона

У світі станом на ранок 24 жовтня кількість хворих на коронавірус COVID-19 становить 42 497 379 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Worldometer.

При цьому 31 429 838 осіб одужали, 1 149 367 пацієнтів померли.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (8 746 953). Кількість померлих – 229 284, одужали – 5 698 161 особа.

На другому місці Індія – 7 814 682 інфікованих (117 992 осіб померли й 7 016 046 одужали). На третьому місці Бразилія із 5 355 650 хворими (156 528 смертей від COVID-19 та 4 797 872 одужали).

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 337 410 випадків COVID-19, з них за добу – 7 014.