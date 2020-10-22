Столичний регіон Італії вводить комендантську годину через збільшення випадків COVID-19

Рим та весь столичний італійський регіон – Лаціо – посилюють з 23 жовтня карантинні обмеження, зокрема вводять комендантську годину, слідом за низкою інших частин країни у зв’язку зі зростанням числа заражень COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Комендантська година діятиме в Лаціо 30 днів поспіль.

Варто зауважити, що Ломбардія та Кампанія вже ввели подібні безпекові заходи впродовж цього тижня. Щоправда, в столичному регіоні комендантська година починатиметься на годину пізніше (о 0:00), ніж деінде в Італії, та триватиме на годину менше – до 5-ї години ранку.

Упродовж цих годин жителі зможуть залишати свої оселі лише з поважних причин – через роботу, проблеми зі здоров’ям і тому подібні моменти. Вони муситимуть носити з собою відповідні посвідчення.

Для порушників комендантської години передбачається штраф розміром від 400 до 3000 євро.

Окрім цього, в Лаціо планують перевести середні школи на щонайменше 50-відсоткове дистанційне навчання з наступного понеділка. А університети – на 75-відсоткове.

В столичному італійському регіоні за минулу добу було підтверджено 1219 нових випадків коронавірусу.

Як переконують ряд поважних італійських медичних експертів, найбільші міста Італії мають уже так багато заражених, що тестування та відслідковування їхніх контактів уже не достатньо задля ефективного стримування пандемії.

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Навесні цього року Італія була однією з найбільш постраждалих від COVID-19 країн Європи. Зараз мова вже йде про другу, осінню хвилю пандемії.

Як раніше передавав Укрінформ, одні з найпопулярніших в Італії різдвяних заходів цього року не відбудуться, оскільки влада альпійського регіону Трентіно-Альто-Адідже, що на півночі країни біля кордону з Австрією, скасувала їх через коронавірусні обмеження.

Станом на ранок четверга, 22 жовтня, у світі загалом з початку пандемії підтверджено майже 41,5 мільйона випадків COVID-19.