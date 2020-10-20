В Італії за добу вчетверте фіксують понад 10 000 випадків коронавірусу

Протягом останньої доби в Італії було зареєстрували 10 874 нові випадки COVID-19, померли 89 пацієнтів.

Як передає Укрінформ, про це пише видання Corriere Della Sera.

Сьогоднішній показник кількості нових випадків являє собою четверту добу з піковою кількістю заражень (понад 10 тисяч - ред.) від початку пандемії.

В Італії від початку епідемії загалом зафіксували вже 434 449 випадків захворювання на COVID-19.

Загалом в Італії наразі налічується 36 705 летальних випадків унаслідок пандемії коронавірусу.

Водночас одужали від недуги 255 005 особи.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок вівторка, 20 жовтня, зареєстровано 40 648 536 випадків коронавірусу, зокрема 1 122 992 летальні, одужали 30 353 355 осіб.

Фото: ANSA