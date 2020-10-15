Урсула фон дер Ляєн пішла на карантин

Урсула фон дер Ляєн пішла на карантин

Укрінформ
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн залишила засідання Європейської ради через годину після його початку, оголосивши про початок самоізоляції.

Як повідомляє Укрінформ, про своє рішення піти на самоізоляцію вона повідомила у Tвіттері.

«Мене щойно поінформували, що член мого офісу отримав позитивний тест на СOVID-19 цього ранку. Сама я отримала негативний результат тесту. Водночас як перестороги, я негайно залишаю Європейську раду, щоб піти на самоізоляцію», - йдеться у пості.

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Як повідомлялося, Урсула фон дер Ляєн вже оголошувала про самоізоляцію в подібній ситуації і через це не змогла взяти участь у саміті ЄС-Україна 6 жовтня та у пленарному засіданні Європарламенту в Брюсселі.

15-16 жовтня в Брюсселі відбувається «фізична» зустріч глав держав та урядів ЄС, які мають обговорити координацію зусиль з протидії коронавірусу, питання щодо стану переговорів між ЄС і Великою Британією, пропозиції Єврокомісії до Кліматичного закону ЄС та низку зовнішньополітичних питань.

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Рада ЄС сьогодні ухвалила санкції проти шістьох осіб та однієї установи в Росії через отруєння Олексія Навального з використанням бойового хімічного нервово-паралітичного агенту.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 39 033 420 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 100 316 летальних, 29 262 773 особи одужали.

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