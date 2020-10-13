Президент Єврокомісії оголосила «хвилю реновації» в усьому ЄС

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про початок масштабної реновації офіційних будівель та приватного житла в ЄС для підвищення їх енергоефективності.

Як повідомляє Укрінформ, відповідну заяву керівниця Єврокомісії зробила у Брюсселі під час виступу на пленарному засіданні Комітету регіонів в рамках Європейського тижня регіонів та міст.

«Вже за два дні ми розпочнемо хвилю реновації. Ми хочемо підвищити енергоефективність офіційних будинків та приватних будівель, зробити їх більш зручними – по усій Європі. На наші будівлі припадає 40 відсотків нашого енергоспоживання. Деякі будівлі вже були оновлені або реставровані. Але, за поточного темпу, знадобиться не менше століття, щоб зменшити викиди з наших будівель до нуля. Ми маємо прискорити ці процеси», - зауважила Урсула фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що завдяки програмам реновації буде можливим створити нові робочі місця у будівельному секторі та у споріднених галузях. Реновація буде спрямована, головним чином, на школи, лікарні, соціальні будинки, за стан яких зазвичай відповідає місцева влада.

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«Від вас залежить поширення цієї хвилі реновації у ваші міста та регіони. Нам потрібна ваша допомога, щоб залучити ваших громадян та сусідів, а також інші міста, які поділяють з нами спільні цілі. Я гадаю, що багато з вас вже поділяють це бачення більш «зеленого» майбутнього», - додала президент Єврокомісії.

Урсула фон дер Ляєн нагадала, що з усього обсягу пакета відновлення Європи після коронакризи «Нове покоління ЄС» загальним обсягом 750 мільярдів євро третина інвестицій буде спрямована на фінансування заходів у рамках Зеленої угоди ЄС. Тож регіони отримують ресурси, що є необхідними для «зеленої» трансформації. Але не центр, а саме регіони та міста будуть вирішувати, як використати такі фонди із найбільшою ефективністю.

Нагадаємо, під час саміту Україна-ЄС, який відбувся в Брюсселі 6 жовтня, одним із шести підписаних двосторонніх фінансових документів стала угода між урядом України та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) про фінансування проєкту «Енергоефективність громадських будівель в Україні». Ця фінансова програма має на меті термомодернізацію громадських споруд та передбачає масштабне фінансування з боку ЄІБ в обсязі 300 млн євро.