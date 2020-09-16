Економіка ЄС до 2030 року спроможна зменшити обсяг викидів до 55% - Урсула фон дер Ляєн

Сучасний рівень технологій та досвід "зеленої" трансформації економіки може дозволити Євросоюзу збільшити амбітну мету щодо скорочення шкідливих викидів з 40 до 55 відсотків вже до 2030 року.

Про це у середу у Брюсселі під час промови на пленарному засіданні Європейського Парламенту щодо стану Євросоюзу заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Її виступ у повному обсязі можна подивитися на мультимедійному порталі ЄС.

"Європейська "Зелена угода" є проєктом для трансформації, в основі якої є завдання стати кліматично нейтральним континентом до 2050 року. Але ми маємо рухатися швидше. Ми провели широкі громадські консультації та оцінку можливих впливів. На цій основі Єврокомісія пропонує підвищити мету 2030 року щодо скорочення шкідливих викидів, принаймні, до 55 відсотків. Я визнаю, що таке підвищення з 40 до 55 відсотків є надто високим для одних і недостатнім для інших. Але, за нашою оцінкою, наша економіка і промисловість можуть з цим впоратися", - зауважила Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що таке прискорення у зменшенні промислових викидів є важливим для досягнення кліматичних цілей ЄС до 2050 року та виконання зобов’язань за Паризькою кліматичною угодою. Лише більш амбітні кліматичні дії дозволять світу утримувати потепління на позначці, нижчій за 1,5 градусів Цельсія.

За словами Урсули фон дер Ляєн, на сьогодні не існує більш невідкладної потреби, ніж прискорення зусиль із збереження майбутнього нашої крихкої планети. Навіть в часи, коли ділова активність у світі завмерла під натиском кризи коронавірусу, планета продовжила процес небезпечного нагрівання. Прояви цього можна побачити всюди – від колапсу льодовиків Монблану до пожеж в Орегоні та небувалої за десятиліття посухи в Румунії, яка нищить врожаї.

"Мета 2030 року є амбітною, досяжною та вигідною для Європи. Ми вже довели, що можемо це зробити. Обсяг викидів зменшився на 25 відсотків з 1990 року, в той же час, наша економіка зросла на 60 відсотків. Зараз різниця є в тому, що ми вже маємо більше технологій, більше досвіду та більше інвестицій. Ми вже приступили до створення циркулярної економіки з вуглецево-нейтральним виробництвом. Ми маємо все більше доказів, що ці зусилля є корисними для клімату, для бізнесу, і добрими для всіх нас", - сказала президентка Єврокомісії.

Як вже повідомляв Укрінформ, у грудні минулого року лідери країн ЄС підтримали запропонований Єврокомісією амбітний план перетворення Європи на перший кліматично-нейтральний континент до 2050 року.

Представлена тоді "Зелена угода" ЄС передбачає декілька напрямків "зеленої трансформації", включаючи технологічний розвиток промисловості, інноваційні підходи до зниження обсягів шкідливих викидів, підвищення енергоефективності, запровадження "циркулярної" економіки, пошуку поновлювальних та нових джерел енергії, наприклад, водневих технологій, які будуть альтернативою традиційним вуглецевим природним ресурсам.

"Зелена угода" ЄС передбачає також фіскальні стимули та фінансову допомогу країнам ЄС, які мають нерівні "стартові" позиції у переведенні промисловості на більш екологічно дружні технології.