Кліматичні зміни: фон дер Ляєн заявляє, що "вікно можливостей" швидко закривається

Кліматичні зміни є глобальним викликом, який потребує негайних дій від Європи та світу, у тому числі – в інноваційному розвитку новітніх технологій та у побудові нової моделі безвуглецевої економіки.

Про це у середу під час виступу на Світовому економічному форумі в Давосі заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кліматичні зміни є глобальним викликом. Більшість з нас погоджується, що ми маємо діяти, ми відчуваємо невідкладність таких дій. Ознаки є очевидними. Посухи, повені, пожежі, урагани, підйом рівня океану, ситуації з екстремальною погодою, - ми все це мали й до цього, але не так часто і не з такою інтенсивністю, яку ми бачимо сьогодні. За оцінкою Глобального економічного форуму, всі п’ять головних ризиків для нашої економіки пов’язані із кліматом. Ми все ще можемо відповісти на ці ризики, але "вікно можливостей" швидко закривається", - сказала президент Єврокомісії.

Виходячи з цього, за її словами, Європейська комісія першим пріоритетом власної діяльності визначила реалізацію європейської "Зеленої угоди". Завдяки цим зусиллям Європа до 2050 року має перетворитися на кліматично нейтральний континент, але для досягнення такої мети необхідні інвестиції, інновації і креативність, сказала вона.

"Протягом наступних десятиліть європейський бюджет мобілізує 1 трильйон євро таких інвестицій. Це будуть європейські гроші, спільне фінансування держав і приватні інвестиції, за підтримки ЄІБ, що створить хвилю так потрібних "зелених" інвестицій. Минулого місяця 44 найбільших інвесторів Європи, які представляють активи на 6 трильйонів євро, закликали Європейський Союз ввести кліматичну нейтральність у законодавство, якого потребують для впевненості та можливості робити довгострокові інвестиції", - зауважила Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила на тому, що європейська "Зелена угода" є новою стратегією економічного зростання, яка, на відміну від "вуглецевої" моделі економіки, не скорочуватиме ресурси, а повертатиме планеті більше, ніж люди будуть від неї брати.

"У цих зусиллях Європа має перевагу ініціативи, і ми будемо її посилювати. Тому що весь світ потребує нових технологій та нових рішень, адже ми всі постаємо перед обмеженнями, що несе з собою вуглецевий світ. Європа скористається новими можливостями – це і наші нові акумуляторні альянси, "розумні" енергетичні мережі, зелена воднева енергетика, вітрова офшорна енергія, чиста сталь, безвуглецевий газ, - все це створить інновацію, додану вартість, нові робочі місця", - висловила переконання президент Єврокомісії.

Фото: World Economic Forum