Європа інвестуватиме у стабільність сусідів – фон дер Ляєн

Європа інвестуватиме у стабільність у власному найближчому сусідстві. При цьому, окрім застосування економічних важелів, вона має збільшити власні військові спроможності для запобігання кризам.

Про це під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Протягом кількох минулих десятиліть Європа усвідомила важливість стабільності у сусідстві - від України до середземноморських берегів, від Західних Балкан до країн (регіону) Сахель. Ми вивчили, наскільки важливим є більше інвестувати у довгострокову стабільність і упереджувати кризи. Це та сфера, де Європа може принести реальні зміни", - сказала президент Єврокомісії.

Вона нагадала, що Європа на сьогодні є найбільшим у світі інвестором у проєкти з розвитку. За її словами, ЄС інвестує в ці проєкти більше, ніж весь інший світ разом.

Водночас, Урсула фон дер Ляєн зауважила, що Європа має більше робити для запобігання кризам та для їх вирішення. "Жорстка сила завжди супроводжується дипломатією, упередженням конфліктів, возз’єднанням та відбудовою. Це саме те, про що європейці дуже добре знають, тому що проходили через все це тут, у Європі", - додала президент Єврокомісії.