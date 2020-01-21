Провал спецоперації: у Давосі розсекретили двох російських шпигунів-"сантехніків"

У швейцарському місті Давос зірвали російську спецоперацію, ймовірно спрямовану проти гендиректора фонду Hermitage Capital Білла Браудера.

Про це він написав у Twitter.

«Швейцарські служби безпеки запобігли шпигунській операції Росії, ймовірно спрямованій проти мене», – зазначив Браудер.

Швейцарське видання Tagesanzeiger у статті про цей інцидент пише, що поліція кантону Граубюнден затримала двох імовірних російських шпигунів у Давосі, де зараз проходить Всесвітній економічний форум.

Пізніше в одному з інтерв'ю Браудер розповів, що затриманими виявилися «два російські оперативники, які вдавали з себе сантехніків». Коли їх розсекретили, вони представили свої дипломатичні паспорти і залишили Швейцарію.

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За словами Браудера, він не знає, чому саме на нього готували замах, водночас наголосивши, що «росіяни активно зазіхають на всіх своїх ворогів у всіх країнах, у них – величезні ресурси».

Як відомо, інвестиційний фонд Hermitage Capital Management, співзасновником якого є Браудер, у період з 1995 по 2006 роки був одним з найбільших (за деякими оцінками найбільшим) фондів зарубіжних інвестицій, що діяли на російському фондовому ринку.

З 2010 року Браудер очолює кампанію з розслідування крадіжки податку на прибуток, сплаченого фондом в російський бюджет за підсумками 2006 року, і пошуку вбивць юриста фонду Сергія Магнітського, що виявив дану крадіжку.

У липні 2013 року у Росії фінансиста заочно засудили до 9 років колонії загального режиму.

За його діяльність проти Росії Браудера називають «особистим ворогом Володимира Путіна».

Фото: twitter.com/PolizeiWallis