Сьогодні стартує Всесвітній економічний форум у Давосі

У швейцарському Давосі сьогодні розпочинається Всесвітній економічний форум, який триватиме до 24 січня.

Як зазначається на офіційному сайті форуму, очікується, що цього року у Давос приїдуть 3000 лідерів зі 117 країн. Серед запрошених гостей - президент США Дональд Трамп, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, канцлер Австрії Себастьян Курц.

Україну на ВЕФ представить Президент Володимир Зеленський, який прибуде до Швейцарії 22 січня. Програмою візиту передбачено його виступ на форумі. Зеленський також планує провести там засідання Національної інвестиційної ради.

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Крім того, за даними Фонду Віктора Пінчука, як почесний спікер на традиційному Українському сніданку, що відбудеться 23 січня з нагоди Всесвітнього економічного форуму, очікується Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. Цього року темою дискусії стане “Україна 2020 - нова реальність, новий наратив, нові виклики”.

Головна тема цьогорічного Давоського форуму — формування капіталізму для всіх зацікавлених сторін.

Уперше за піввікову історію економічного форуму в Давосі визначено, що п'ять найбільших світових ризиків є екологічними. Ідеться про кліматичні катастрофи, втрату біорізноманіття та руйнування наземних і водних екосистем.

Зазначається, що про глобальні виклики, які формують наше майбутнє, та разом з тим можливості, які пропонує Україна, говоритимуть цього року і в Українському домі, який працюватиме в межах ВЕФ. Загальна цьогорічна тема – "Україна: творчість, інновації, можливості".

У межах форуму відбудеться, зокрема, панельна дискусія "Україна в Європі: стратегічне економічне партнерство, тепер більше, ніж колись". У CEO Club Ukraine, який виступив ініціатором заходу, основною ідеєю назвали сформувати певний концепт країни, розповісти, що Україна може дати світові. Іншими темами стануть: створення інвестиційного клімату в Україні, Україна як наріжний камінь створення інтегрованого ринку газу в Європі, стратегічні економічні друзі України, глобальний аспект жіночого лідерства, технології, що стрімко розвиваються.