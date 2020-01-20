У Давос поїдуть 28 народних депутатів

Двадцять вісім народних депутатів України планують брати участь у 50-му Всесвітньому економічному форумі, який стартує 21 січня в Давосі (Швейцарія).

Про це Укрінформу повідомили у фракціях політичних партій "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Голос", "Батьківщина" та "Опозиційна платформа — За життя".

Так, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук підтвердила інформацію про те, що від їхньої політсили участь у форумі братимуть 17 парламентаріїв, в тому числі й вона сама.

"17 депутатів від "Слуги народу" підтвердили свою участь. Серед них — голова фракції Давид Арахамія, його перший заступник Олександр Корнієнко, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Єлизавета Ясько, голова постійної делегації у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Марина Бардіна, представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Олена Шуляк, перший заступник голови Комітету ВР з питань інтеграції України з Європейським Союзом Вадим Галайчук", — зазначила Кравчук.

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У пресслужбі партії "Голос" підтвердили інформацію щодо участі п'яти членів фракції у Давоському форумі. За словами прессекретаря фракції Яреми Духа, це заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк, перший заступник голови Комітету ВР з питань цифрової трансформації Кіра Рудик, перший заступник голови Комітету ВР з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин, перший заступник голови Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко та член Постійної делегації у ПАРЄ Леся Василенко.

"У нас п’ятеро депутатів вирішили взяти участь у заходах Давоського форуму і довкола нього. Основних причин три – по-перше, отримати розуміння глобальних викликів і думок, які потім мають лягати в основу державних політик, у тому числі і нашої країни. По-друге, на таких великих заходах завжди є велике російське лобі, тому присутність українців, котрі будуть нагадувати світу про агресію РФ та відстоюватимуть позицію країни, завжди дуже важлива. По-третє, іноземний бізнес має чути думку, альтернативну від "монобільшості". І що є партія, яка готова допомагати їм розпочинати роботу в Україні – і "Голос" готовий це робити", — зазначив в ексклюзивному коментарі Укрінформу Ярема Дух.

Із фракції "Батьківщина" на форум до Давоса планують їхати троє депутатів. У пресслужбі політсили підтвердили, що йдеться про керівника Постійної делегації ВР у ПА ЄВРОНЕСТ Івана Крулька, першого заступника голови Комітету ВР з питань економічного розвитку Сергія Таруту та члена Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Альону Шкрум.

У пресслужбі "Європейської солідарності" уточнили, що станом на 20 січня свою участь у форумі підтвердили двоє членів їхньої фракції — це член Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Марія Іонова та член Постійної делегації у ПАРЄ Олексій Гончаренко.

Від пресслужби фракції "Опозиційна платформа — За життя" кореспонденту Укрінформу вдалося отримати підтвердження щодо участі у Давоському економічному форумі заступника голови парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Наталії Королевської.

Як повідомляв Укрінформ, 21-24 січня у швейцарському Давосі відбудеться Всесвітній економічний форум.

В Офісі Президента України 20 січня підтвердили інформацію про те, що глава держави Володимир Зеленський 22 січня здійснить робочий візит до Швейцарії, де візьме участь у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму.

Головна тема цьогорічного форуму — формування капіталізму для всіх зацікавлених сторін.

Програма щорічної наради визначає пріоритетність кількох основних напрямків: "як зберегти планету", "суспільство та майбутнє праці", "технології для добра", "справедливі економіки" та "здорове майбутнє".

Уперше за піввікову історію економічного форуму в Давосі визначено, що п'ять найбільших світових ризиків є екологічними. Ідеться про кліматичні катастрофи, втрату біорізноманіття та руйнування наземних і водних екосистем.