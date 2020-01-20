На Українському сніданку у Давосі очікують Гончарука

У якості почесного спікера на традиційному Українському сніданку з нагоди Всесвітнього економічного форуму у Давосі (Швейцарія) очікується прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Захід відбудеться у четвер, 23 січня, йдеться у пресрелізі фонду.

“23 січня 2020 року в Давосі (Швейцарія), Фонд Віктора Пінчука та міжнародна інвестиційно-консалтингова група EastOne проведуть щорічний Український сніданок – традиційний захід, організований з нагоди Щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ). Цього року темою дискусії стане “Україна 2020 - нова реальність, новий наратив, нові виклики”, - йдеться у повідомленні.

У якості почесного спікера очікується прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

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Як зазначається, Фарід Закарія, ведучий програми Fareed Zakaria GPS, CNN, виступить модератором дискусії за участі Девіда Рубенштейна, співзасновника та спів-виконавчого голови правління Carlyle Group, Роберта Шиллера, професора економіки Єльського університету, Біла Форда, виконавчого директора General Atlantic, Джареда Коена, головного виконавчого директора Jigsaw, а також Олега Сенцова.

Подію відвідають провідні політики, бізнесмени, представники громадянського суспільства, ЗМІ з України та всього світу.

Як повідомлялося, 21-24 січня у швейцарському Давосі відбудеться Всесвітній економічний форум. Український дім у Давосі, за даними організаторів, працюватиме з 20 до 24 січня.

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Давос і провести там засідання Національної інвестиційної ради.

Український сніданок у Давосі проводиться щороку, починаючи з 2005-го.