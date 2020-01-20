На Банковій підтвердили візит Зеленського у Давос

Президент Володимир Зеленський 22 січня здійснить робочий візит до Швейцарії, де візьме участь у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"22 січня Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Швейцарської Конфедерації для участі у щорічному засіданні Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ)", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що програмою візиту передбачено виступ глави держави під час Давоського форуму.

Крім того, заплановано кілька зустрічей з лідерами іноземних держав, представниками бізнесу та міжнародних фінансових організацій.

Як повідомлялося, 21-24 січня у швейцарському Давосі відбудеться Всесвітній економічний форум.