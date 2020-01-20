На форумі в Давосі обговорять цінності, які Україна може запропонувати світу

На Всесвітньому економічному форумі, який цього тижня стартує в Давосі (Швейцарія), відбудеться панельна дискусія "Україна в Європі: стратегічне економічне партнерство, тепер більше, ніж колись".

Її учасники мають намір показати роль і цінність, яку Україна може запропонувати світу в економічному і геополітичному розрізі, повідомили Укрінформу в пресслужбі CEO Club Ukraine, який виступив ініціатором заходу в Давосі.

Як зазначається у повідомленні, CEO Club Ukraine задекларував основною ідеєю заходу – сформувати певний концепт країни, розповісти, що Україна може дати світові.

Зокрема, про новий етап стратегічного економічного партнерства та ціннісні можливості, котрі пропонує Україна сьогодні, під час панелі будуть дискутувати: Жан-Крістоф Лалу, генеральний директор Європейського інвестиційного банку; Юлія Ковалів, заступник керівника Офісу Президента України; Андрій Горохов, генеральний директор UMG Investments та член CEO Club; Олена Кошарна, засновник та головний виконавчий директор Horizon Capital, та Ярослав Пригара, головний виконавчий директор компанії Sherp.

Модеруватиме дискусію засновник і президент CEO Club Ukraine Сергій Гайдайчук. За його словами, сьогодні Європа перебуває у великій напрузі, конфліктність наростає, Росія виглядає все більш страшним сусідом. А Україна могла б зіграти ключову роль у безпеці Європи.

Частину дискусії заплановано побудувати навколо цього. Також говоритимуть і про економічний потенціал України.

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Одна з найбільш знакових подій у світі бізнесу, політики та економіки — Всесвітній економічний форум у Давосі — відбудеться 21-24 січня. Як зазначається на офіційному сайті Форуму, очікується, що цього року у Давос приїдуть 3000 лідерів зі 117 країн. Серед запрошених гостей - президент США Дональд Трамп, канцлер ФРН Ангела Меркель, італійський прем'єр Джузеппе Конте, канцлер Австрії Себастьян Курц. Україну представить Президент Володимир Зеленський.

Головна тема цьогорічного форуму — формування капіталізму для всіх зацікавлених сторін.

Програма щорічної наради визначає пріоритетність кількох основних напрямків: "як зберегти планету", "суспільство та майбутнє праці", "технології для добра", "справедливі економіки" та "здорове майбутнє".

Уперше за піввікову історію економічного форуму в Давосі визначено, що п'ять найбільших світових ризиків є екологічними. Ідеться про кліматичні катастрофи, втрату біорізноманіття та руйнування наземних і водних екосистем.

Зазначається, що про глобальні виклики, які формують наше майбутнє, та разом з тим можливості, які пропонує Україна, говоритимуть цього року і в Українському домі, який працюватиме в рамках Всесвітнього економічного форуму Давосі.

Український дім – це центр спілкування з низкою глобальних панелей і презентацій. Загальна цьогорічна тема – "Україна: творчість, інновації, можливості".

Окрім озвученої уже дискусії CEO Club Ukraine, іншими темами стануть: створення інвестиційного клімату в Україні, Україна як наріжний камінь створення інтегрованого ринку газу в Європі, стратегічні економічні друзі України, глобальний аспект жіночого лідерства, технології, що стрімко розвиваються.

Серед учасників: колишній посол США в Україні Джон Хербст, мер Києва Віталій Кличко, голова правління "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, секретар Національної інвестиційної ради України та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, англо-шведський бізнесмен, голова і виконавчий директор компанії Head Йохан Еліаш.

CEO Club Ukraine – закритий бізнесово-інтелектуальний клуб, що об’єднує генеральних директорів та власників бізнесу для розвитку, спілкування та співпраці.