Гончарук відвідає Давос разом із Президентом

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук разом із Президентом Володимиром Зеленським відвідає Давос (Швейцарія) у дні проведення щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму 22 та 23 січня.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук разом із Президентом України Володимиром Зеленським у дні проведення щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму 22 та 23 січня перебуватиме з робочим візитом у Давосі, Швейцарія", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в рамках візиту глава українського уряду проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами іноземних держав та міжнародних організацій, а також із представниками міжнародного бізнесу.

Як раніше Укрінформу повідомили джерела в Офісі Президента, Володимир Зеленський планує відвідати Давос і провести там засідання Національної інвестиційної ради. Очікується, що візит відбудеться 22 січня. До цього Українська асоціація венчурного та приватного капіталу повідомила, що в Українському домі в Давосі відбудеться закрите засідання Національної інвестиційної ради України, яке очолить Президент Володимир Зеленський.

21-24 січня у швейцарському Давосі відбудеться Всесвітній економічний форум.