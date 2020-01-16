Зеленський відвідає Давос і проведе там засідання інвестради - джерело

Президент України Володимир Зеленський планує відвідати Давос і провести там засідання Національної інвестиційної ради.

Про це Укрінформу повідомили джерела в Офісі Президента.

“Президент відвідає Давос і там заплановане засідання Національної інвестиційної ради”, - поінформували в ОП.

Очікується, що візит відбудеться 22 січня.

Раніше Українська асоціація венчурного та приватного капіталу повідомила, що в Українському домі в Давосі відбудеться закрите засідання Національної інвестиційної ради України, яке очолить Президент Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, 21-24 січня у швейцарському Давосі відбудеться Всесвітній економічний форум.

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Український дім у Давосі, за даними організаторів, працюватиме з 20 до 24 січня.

Національна інвестиційна рада України - це консультативно-дорадчий орган при Президентові України. Головою ради є Президент. До складу інвестради зараз входять Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інші представники української влади, а також топменеджери низки великих міжнародних компаній.