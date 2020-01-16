Форум у Давосі назвав кліматичні катастрофи найбільшим ризиком для світової економіки

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) назвав кліматичні катастрофи і вимирання видів флори і фауни одними з найсерйозніших загроз для світової економіки.

Перед початком Давоського форуму був представлений звіт про найбільші ризики для світової економіки, повідомляє Deutsche Welle.

"Рівень моря підвищується, а пов'язані зі зміною клімату пожежі займають даделі більші площі", - заявив в середу, 15 січня, голова ВЕФ, ексміністр закордонних справ Норвегії Борг Бренді на презентації щорічного звіту про ризики для економіки, який складений на підставі опитування 750 експертів та осіб, які приймають рішення в світовій економіці.

Згідно зі звітом, вперше п'ять найбільших світових ризиків є екологічними. Зокрема, в опитуванні попереджається про екстремальні погодні явища "з великим збитком для майна, інфраструктури і життя", а також про стихійні лиха, очікувані протягом наступних десяти років. Крім того, зазначається ймовірність втрати біорізноманіття та руйнування наземних і водних екосистем.

Іншими довгостроковими ризиком є ​​нездатність урядів адаптуватися до зміни клімату і антропогенного збитку для навколишнього середовища. Як приклад наводяться екологічні злочини, розлив нафти і радіоактивне забруднення.

Читайте також: Голова Фонду держмайна представить Україну на форумі в Давосі

У 2020 році провідні політики світу мають співпрацювати "з усіма сферами суспільства" заради поліпшення і пожвавлення сформованої системи кооперації, впевнений Бренді. За його словами, це має бути зроблено "не тільки з короткострокових вигод, а й служити подоланню" глибоко укорінених ризиків ".

На традиційній щорічній зустрічі в Давосі почнеться виконання двох глобальних ініціатив, заявив напередодні засновник ВЕФ Клаус Шваб.

Одна з ініціатив - глобальна освітня програма, яка дозволить навчити 1 млрд людей по всьому світу. Друга - висадка по всьому світу 1 млрд дерев. "Реставрація екосистеми - це пріоритет майбутнього десятиліття, ми хочемо залишити міцну спадщину для майбутніх поколінь", - заявив Шваб. Він додав, що світ перебуває в "надзвичайному стані" через кліматичні кризи і торгові війни, а "вікно для переговорів швидко закривається". Шваб пообіцяв, що форум буде "майстерною, а не балаканиною".

Щорічний Давоський форум пройде з 21 по 24 січня. Очікується, що на нього приїдуть 3000 лідерів з 117 країн. Серед запрошених гостей - президент США Дональд Трамп, канцлер ФРН Ангела Меркель, президент України Володимир Зеленський і екоактівістка Грета Тунберг.