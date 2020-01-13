Голова Фонду держмайна представить Україну на форумі в Давосі

Для Фонду державного майна України Давос-2020 стане початком масштабного залучення інвестицій та роуд-шоу, де потенційним інвесторам будуть продемонстровані можливості для інвестування в Україну, а також найбільш перспективні проєкти для капіталовкладень.

Про це повідомляє офіційний сайт Фонду держмайна України.

"Давоський форум – один найважливіших міжнародних заходів найвищого рівня, де світові лідери та топ представники бізнес-спільноти «звіряють годинники» у визначенні подальших перспектив світової економіки та задають тренди року, що наступив", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цьогоріч відбудеться ювілейний, п’ятдесятий форум, що зумовлює високий рівень міжнародного представництва. Зокрема, на майданчику Давосу-2020 планується присутність президента США Дональда Трампа, який пропустив Форум-2019.

«Для України Давоський форум стане важливим та символічним стартом нового року, року великих інвестицій 2020», – відзначив Дмитро Сенниченко.

У Фонді держмайна звертають увагу на те, що у 2019 іноземний бізнес зайняв вичікувальну позицію стосовно України до завершення формування нової конфігурації влади. У свою чергу Всесвітній економічний форум-2020 повинен стати відправною точкою для приходу стратегічних інвесторів в Україну в найближчі роки.

З початку функціонування нового складу Кабінету міністрів та призначення у вересні 2019 р. голови Фонду державного майна України почалися трансформації принципів управління державною власністю, а також підходів до залучення інвестицій і проведення приватизації.

«Маємо підтвердити реальними діями високу довіру та відповідно високі очікування українського суспільства. 2020 рік повинен стати проривним для залучення інвестицій в Україну. Ми змінили підходи: ніяких вибіркових преференцій для будь-яких груп впливу, правила єдині для всіх. Кінець епохи корупції, початок епохи інвестицій. Залишається тільки повторити слова президента Володимира Зеленського, який раніше закликав інвесторів не проспати Україну», – наголосив голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко.

Дмитро Сенниченко підтвердив свою участь на Всесвітньому економічному форумі. У Давосі у глави ФДМУ заплановано виступ на тему «Україна – місце сили Європи», а також ряд двосторонніх зустрічей з міжнародними інвесторами, які висловили зацікавленість Україною.

Фото: spfu.gov.ua