Фонд держмайна торік поповнив бюджет на 2,7 мільярда
Укрінформ
До державного бюджету України протягом 2019 року, завдяки роботі Фонду державного майна, надійшло майже 2,7 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба ФДМУ у Facebook.
"Завдяки роботі ФДМУ до державного бюджету надійшло майже 2,7 мільярдів гривень, значна частина з яких протягом останніх трьох місяців 2019 року. 1,5 млрд грн – від оренди, 536,5 млн грн – від приватизації, 609,65 млн грн – від дивідендів", - йдеться в повідомленні.
У ФДМУ зазначили, що на діяльність Фонду з бюджету виділили 481,525 млн грн.
"А це означає, що ми віддали в державну казну у 5,59 разів більше ніж отримали", - наголосили у ФДМУ.