Фонд держмайна торік поповнив бюджет на 2,7 мільярда

До державного бюджету України протягом 2019 року, завдяки роботі Фонду державного майна, надійшло майже 2,7 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ у Facebook.

"Завдяки роботі ФДМУ до державного бюджету надійшло майже 2,7 мільярдів гривень, значна частина з яких протягом останніх трьох місяців 2019 року. 1,5 млрд грн – від оренди, 536,5 млн грн – від приватизації, 609,65 млн грн – від дивідендів", - йдеться в повідомленні.

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У ФДМУ зазначили, що на діяльність Фонду з бюджету виділили 481,525 млн грн.

"А це означає, що ми віддали в державну казну у 5,59 разів більше ніж отримали", - наголосили у ФДМУ.