Кабмін передав на приватизацію 530 державних підприємств

Кабінет Міністрів передав на приватизацію 530 державних підприємств.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Telegram.

"Уряд передав на приватизацію 530 державних підприємств. За майже 4 місяці на приватизацію передано більше державних об'єктів, ніж за всі 28 років незалежності. Це дозволить залучити інвестиції в низку держпідприємств і збільшити заробітні плати працівникам", - зазначив Гончарук за результатами засідання уряду.

Він додав, що загальна балансова вартість погоджених на приватизацію активів складає понад 12 млрд гривень і у 2020 році розпочнуться прозорі аукціони через Прозорро.Продажі.

Як повідомлялося, у жовтні 2019 року Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує перелік об'єктів, що не підлягають приватизації. Крім того, згідно з документом, вносяться зміни до закону «Про приватизацію державного і комунального майна» щодо визначення критеріїв об’єктів, які не підлягають приватизації. Зокрема, встановлюється, що об’єкти права державної власності, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, не підлягають приватизації до повного відновлення конституційного ладу України на цих територіях.