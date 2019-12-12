ФДМУ оприлюднив повний перелік об’єктів для малої приватизації

Фонд державного майна України оприлюднив повний перелік об'єктів, виставлених на малу приватизацію.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ.

"Фонд державного майна України вперше оприлюднив повний перелік всіх об’єктів, що підлягають приватизації. Зокрема, йдеться про 187 пакетів акцій та єдиних майнових комплексів державних підприємств, 139 об'єктів незавершеного будівництва, 46 об'єктів соціально-культурного призначення та 357 позицій окремого майна", - йдеться у повідомленні.

У ФДМУ зазначили, що перелік включає абсолютно різні об’єкти малої приватизації по всій території України – як цілі морські порти, заводи та бази відпочинку, так і гаражі, їдальні та лазні.

Як свідчить аналіз переліку, серед виставлених на продаж - єдині майнові комплекси Скадовського морського порту та морського торговельного порту Усть-Дунайськ, вінницького заводу "Кристал" та Львівського ювелірного заводу, авіакомпанії "Херсон-авіа", ДП "Укрінтеренерго", ДП "Електронмаш" у Києві, ДП "Дніпровський електровозобудівний завод", низки торфовидобувних підприємств та племінних господарств.

Крім того, заплановано продати низку держпакетів акцій - зокрема, АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" (68%), ПАТ "Інститут титану" в Запоріжжі (100%) та ПрАТ "Харківський електротехнічний завод "Промзв'язок" (100%).

У Фонді держмайна наголосили, що продаж об’єктів приватизації відбувається виключно через аукціони системи ProZorro.Продажі, що об’єднує 45 електронних майданчиків. До середини січня вже заплановано 165 аукціонів.