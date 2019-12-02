Приватизація: ФДМУ у грудні проведе на ProZorro 147 аукціонів

Фонд державного майна України у грудні планує провести 147 аукціони, на яких буде виставлено на продаж об'єктів на 274,1 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

"У грудні Фонд державного майна України планує провести

147 аукціони загальною вартістю 274,1 млн грн через 44 електронні майданчики у системі ProZorro.Продажі", - ідеться у повідомленні.

Перелік об’єктів приватизації, виставлених на аукціони в грудні, розміщений за посиланням.

У Фонді зазначили, що серед найбільших за вартістю об’єктів - єдиний майновий комплекс «Трансмаш» у Кривому Розі, незавершене будівництво «Оздоровчого комплексу «Прикарпаття» Національного банку України в Яремче, незавершене будівництво енергоцеху біля станції метро «Шулявська» в Києві, незавершене будівництво виробничої бази «Будремкомплект» у Києві, дослідний завод Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України.

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Зазначається, що з початку 2019 року органи приватизації виставили на електронні аукціони через електронну торгову систему ProZorro.Продажі 511 об’єктів малої приватизації. Відбулись електронні аукціони з продажу 335 об’єктів на загальну суму 518,8 млн грн за стартової ціни у 375,7 млн грн.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів 20 листопада погодив 339 підприємств, які мають бути передані Фонду державного майна для великої та малої приватизації.