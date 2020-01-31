Європейська "зелена угода" є безальтернативною для України - Кулеба

Приєднання до європейської "зеленої угоди" є безальтернативним шляхом для України, оскільки наша держава межує з Європейським Союзом і прагне стати його частиною.

Про це в інтерв'ю Укрінформу за підсумками шостого засідання Ради асоціації Україна - ЄС заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

"Європейська "зелена угода" — це стратегія трансформації і економічного зростання. Ми працюємо за двома напрямами. Перший — ми кажемо Європейському Союзу: “Ось можливості України, яким чином ми можемо допомогти вам реалізувати вашу угоду”. Це різні технології, розроблені нашими вченими, це можливість нарощування експорту біоетанолу в ЄС, це водневі технології, які зараз у всіх на вустах. А другий трек — яким чином ЄС може допомогти нам здійснити “зелений” перехід, який ми з ними зіставляємо і синхронізуємо", - сказав урядовець.

Кулеба поінформував, що Міністерство енергетики та захисту довкілля вже представило на публічне обговорення концепцію цього “зеленого” переходу і всередині країни, і в ЄС.

"Це безальтернативний шлях, якщо ти живеш поруч з Європейським Союзом і хочеш стати його частиною", - акцентував він.

Віцепрем'єр-міністр нагадав, що уряд створив міжвідомчу робочу групу під його головуванням, яка буде опікуватися саме участю України в європейській "зеленій угоді".

За його словами, першочергове завдання полягало у тому, щоб Євросоюз побачив Україну не як сусіда, а як невід’ємну складову Європейської зеленої угоди.

"Він нас побачив, і в підсумковому документі Ради асоціації це зафіксовано. Тепер наступний крок — ми маємо надати Європейському Союзу конкретні напрями, за якими робитимемо внесок у реалізацію цієї угоди. Ми зараз працюємо з усіма міністерствами, щоб підготувати такий документ", - повідомив віцепрем'єр-міністр.

Як повідомлялося, за підсумками Ради асоціації Україна та ЄС погодилися надалі співпрацювати щодо декарбонізації та захисту ндовкілля, а в тексті підсумкового документа ці зусилля визнані як частина Європейської зеленої угоди.

Повну версію інтерв'ю буде опубліковано на сайті Укрінформу.