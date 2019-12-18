Усі країни ЄС мають різні позиції щодо “Зеленої угоди” - президент Єврокомісії

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн визнала існування відмінностей та різних «стартових позицій» між окремими країнами-членами ЄС в контексті імплементації «Зеленої угоди», яка була нещодавно підтримана Європейською Радою на вищому рівні.

Повний текст її виступу під час пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі оприлюднений на сайті Європейської Комісії.

«Усі країни-члени мають різні стартові позиції та специфічні проблеми, які мають вирішуватися. Хочу навести вам деякі приклади. Дійсно, Польща буде вимушена провести трансформацію великих вугільних регіонів, як ми зробили це у Східній Німеччині. Тому під час Європейської Ради Польща попросила більше часу, щоб ретельніше вивчити наші пропозиції щодо Справедливого перехідного механізму. Я дуже розраховую на спільну роботу з країнами-членами навколо цього. І ми вже розпочали дискусію, як підтримати людей, регіони і компанії, яким дійсно доведеться пройти довший шлях» - зазначила президент Єврокомісії.

За її словами, Польща – не єдина країна, яка має свої відмінності. Наприклад, Португалія є країною, яка найбільше потерпає від кліматичних змін, що призводять до втрати узбережжя, ураганів, повеней, жахливих лісових пожеж, в яких лише минулого року загинули 60 людей. Португалія розпочала «зелену» трансформацію ще у 2005 році, і вкладала у цю роботу значні інвестиції. Країна зупинить свою останню вугільну шахту до 2023 року, при цьому вже зараз вона досягла значного приросту поновлювальної енергетики. Разом з урядом Нідерландів Португалія працює над більш широким застосуванням зеленої енергії на основі водню, і вже постачає «зелену» енергію таким країнам, як Іспанія, Франція та іншим державам, які її потребують.

Ще один приклад, додала президент Єврокомісії, це Швеція, яка опрацьовує безвуглецеву технологію виробництва сталі, що навіть звучить фантастично. Але уряд країни впевнений, що зможе досягти такого результату вже протягом кількох наступних років.

Урсула фон дер Ляєн нагадала, що лише шість місяців тому в стінах Європарламенту розпочалася дискусія навколо «Зеленої угоди» ЄС. На сьогодні вона вже ухвалена Європейською Радою, і резолюція Європарламенту на підтримку цього документу надасть йому ще більший імпульс.

«Виклики попереду є величезними. Але якщо наші три інституції (Єврокомісія, Європарламент, Європейська Рада – ред.) будуть разом, ми виграємо цю битву», - наголосила вона.