ЄС і Британія мають укласти угоду до кінця 2020 року – президент Єврокомісії

Європейський Союз і Сполучене Королівство після Brexit повинні укласти угоду про умови партнерства до кінця грудня 2020 року.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час дебатів у Європарламенті у середу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Часові рамки, які висуваються перед нами, є надзвичайно складними. Ми маємо дуже обмежений час до кінця грудня 2020 року. У випадку, якщо не зможемо укласти угоду до кінця 2020 року, ми знову можемо опинитися на краю прірви. Це, очевидно, завдасть шкоди нашим інтересам, але негативний ефект для Британії буде більшим, ніж для нас. Адже Євросоюз продовжуватиме отримувати переваги від єдиного ринку, нашого митного союзу та від 700 міжнародних угод, підписаних з нашими партнерами», - зауважила фон дер Ляєн.

Вона повідомила, що Єврокомісія 1 лютого 2020 року представить мандат на ведення переговорів з Лондоном про укладання угоди про умови партнерства.

«Ми розбудовуватимемо наше майбутнє партнерство із Сполученим Королівством. Наші нові відносини повинні бути якнайтіснішими», - наголосила фон дер Ляєн.

Вона зауважила, що ці відносини будуть іншими, ніж нині, адже Велика Британія стане для ЄС третьою країною.

Фон дер Ляєн подякувала депутатам Європарламенту від Сполученого Королівства за конструктивну роботу, адже вони складуть мандати, як планується, до кінця року, – після виходу Британії з ЄС.

«Нам вас не вистачатиме. Дякую за вашу сміливість», - заявила президент Європарламенту під бурхливі аплодисменти парламентаріїв.