Джонсон планує змінити законопроєкт про Brexit - ЗМІ

Уряд прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона планує на законодавчому рівні виключити можливість продовження перехідного періоду після Brexit.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на джерело на Даунінг-стріт.

Як зазначається, команда Джонсона працює над внесенням змін до законопроєкту про вихід Британії з ЄС, щоб перехідний період, також відомий як період імплементації, закінчився 31 грудня 2020 року і не продовжувався незалежно від підсумків торгових переговорів з ЄС.

"У нашому (передвиборчому – ред.) маніфесті було зрозуміло, що ми не будемо продовжувати термін імплементації, і новий законопроєкт про вихід юридично забороняє уряду погоджуватися на будь-яке продовження (перехідного періоду – ред.)", - заявило джерело.

Відповідні зміни були внесені до законопроєкту про Brexit, який буде розглянуто новим складом Палати громад. Передбачається, що розгляд має відбутися у п’ятницю, 20 грудня.

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Як повідомлялося, голова уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що після перемоги на виборах матиме змогу здійснити Brexit без жодних "якщо", "але" та референдуму. Переговори щодо Brexit тривали три роки, зрештою їх продовжили ще на рік. Офіційною датою виходу Великої Британії з ЄС наразі є 31 січня 2020 року.

За результатами підрахунку голосів на 650 мажоритарних округах у партії Джонсона 365 місць, що дає їй переконливу більшість у парламенті у 80 голосів.