Єврокомісія оголосила початок "водневої революції" в енергетиці

Єврокомісія підготувала дві стратегії у сфері енергетики – зокрема передбачається запровадження чистих і відновлюваних носіїв енергії на основі водневих технологій.

Про це за підсумками засідання Колегії Єврокомісії розповів її виконавчий віцепрезидент Франс Тіммерманс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми раді представити дві стратегії, які є вирішальними в рамках «Зеленої угоди»… Йдеться про подальшу інтеграцію енергетичної системи та про водневу стратегію. Ці стратегії дозволять ЄС зберігати технологічне лідерство у світі, надавати європейським споживачам і промисловості чисту, безпечну та конкурентну в ціновому вимірі енергію», - зазначив представник Єврокомісії.

Він зауважив, що зараз усі європейські країни стикаються із суттєвим економічним падінням унаслідок коронакризи. Саме у цей час Євросоюз має зосередити зусилля на інноваційному розвитку і відповіді на довгострокові виклики. Головним орієнтиром має стати «Зелена угода» ЄС поряд із цифровою трансформацією і підвищенням стійкості кожної з країн-членів.

«Якщо ми маємо намір стати кліматично-нейтральним континентом до 2050 року, нам потрібно переключити нашу енергетику з вуглецевих на чисті джерела. Йдеться про створення нової системи, яка охоплюватиме як сферу виробництва енергії, так і її споживання. Чинна енергосистема є вже реліктом минулого, вона надто витратна і шкідлива, аби забезпечувати стійкий розвиток у майбутньому», - додав Тіммерманс.

Представлена стратегія енергетичної інтеграції передбачає поєднання різних носіїв енергії, енергетичної інфраструктури та сектора споживання з метою оптимізації витрат і підвищення ефективності всієї галузі. Наприклад, для обігріву будівель може використовуватися тепло, отримане в процесі промислового виробництва, а електрика, на якій їздитимуть автомобілі, надходитиме від сонячних батарей, водневі носії енергії вироблятимуться на гідролізних установках з використанням енергії вітрових електростанцій морського базування.

Ця стратегія в цілому охоплює 38 інноваційних напрямків інтеграції всієї енергетичної системи ЄС, яка дозволить значно скоротити споживання вуглецевих носіїв енергії. При цьому Єврокомісія пропонує ряд фінансових стимулів, аби заохотити промислових та побутових споживачів використовувати саме відновлювані джерела чистої енергії. Відповідні правові пропозиції будуть представлені вже до кінця року, а нові регуляторні правила ЄС на ринку газу Єврокомісія запропонує у 2021 році.

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Другий напрямок – так звана воднева стратегія, передбачає «декарбонізацію» промисловості, транспорту, виробництва енергії та її побутового використання. За словами Тіммерманса, Європа є світовим лідером у водневих технологіях і для виробництва водневих носіїв енергії розраховує використовувати чисту енергію від вітрових та сонячних станцій.

Представник Єврокомісії зауважив, що до 2024 року ЄС планує створити станції електролізу потужністю принаймні 6 гігаватів, що дозволить виробляти до одного мільйона тонн водню. У період 2025-2030 років водень має стати головною складовою інтегрованої енергетичної системи, при цьому потужність станцій водневого гідролізу має зрости до 40 гігаватів з можливістю виробництва до 10 млн тонн чистого водню. У наступний період 2030-2050 рр. водень має перетворитися у ЄС на головний енергетичний ресурс та замістити вуглецеві носії навіть у тих секторах економіки, що важко піддаються процесам декарбонізації.

Для досягнення таких амбітних цілей Єврокомісія оголосила про створення Європейського альянсу чистого водню, який поєднає представників промисловості, громадянського суспільства та приватного сектора, органи національної та регіональної влади, забезпечить необхідну фінансову підтримку з боку Європейського інвестиційного банку.

За словами Тіммерманса, зусилля, спрямовані на інноваційні перетворення в європейському енергетичному секторі, є важливою складовою пакету відновлення після коронакризи «ЄС – Наступне покоління».