Кулеба обговорив із віцепрезидентом Єврокомісії залучення України до водневих ініціатив ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Франсом Тіммермансом залучення України до водневих ініціатив ЄС.

Про це йдеться на сайті МЗС.

"Співрозмовники обговорили участь України у реалізації Європейської зеленої угоди та подальшу інтеграцію нашої держави в енергетичний ринок ЄС. Міністр запевнив у підтримці Україною курсу ЄС на досягнення кліматично-нейтральної економіки до 2050 року та відзначив, що Європейська зелена угода посідає одне з важливих місць на порядку денному уряду. Окрему увагу сторони приділили відновлювальним джерелам енергії, зокрема, водню", - зазначається у повідомленні.

За словами Кулеби, Україна має потенціал стати одним з ключових постачальників водню на ринок ЄС, використовуючи потужності української газотранспортної системи. “Інтеграція України в ринки ЄС незворотня і має надалі поглиблюватися. Зокрема, ринок водневої енергетики є одним з особливо перспективних. Україна та ЄС мають говорити не лише про те, що актуально тут і зараз, але і про стратегічну перспективу. Саме такою є участь України у майбутньому водневому ринку ЄС”, - заявив міністр.

Віцепрезидент Єврокомісії зазначив, що реалізація Європейської зеленої угоди залишається пріоритетом попри наслідки пандемії коронавірусу. За його словами, Брюссель приділяє все більше уваги використанню водневої енергії як одному з дієвих способів зробити європейську економіку кліматично нейтральною до 2050 року.

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Співрозмовники домовилися активізувати співпрацю в реалізації водневих ініціатив ЄС. Тіммерманс привітав намір України взяти участь у реалізації ініціативи "2х40 ГВт зеленого водню для Європейської зеленої угоди" та Альянсі чистого водню і висловив готовність ЄС надати сприяння на цьому шляху.

Як повідомляв Укрінформ, 8 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та засновник ініціативи Доступно.UA Дмитро Щебетюк підписали меморандум про співробітництво, який покликаний перетворити Міністерство закордонних справ на перший в Україні цілковито безбар’єрний орган державної влади.