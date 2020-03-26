Україна та Угорщина зацікавлені у спільних проєктах із транспортування водню до ЄС

Україна та Угорщина зацікавлені в участі у спільних проєктах із транспортування водню до ЄС і погодилися встановити робочий контакт між відомствами для напрацювання відповідних рішень.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами переговорів по відеозв’язку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з угорським колегою у четвер, 26 березня.

«Окрему увагу сторони приділили водневій енергетиці. Глава МЗС України запросив Угорщину взяти участь у спільних з Україною проєктах із транспортування водню до ЄС. У свою чергу Петер Сіярто підтвердив, що Угорщина хоче брати активну участь у розвитку водневої енергетики», - йдеться у повідомленні.

Зазначається що міністри погодилися встановити робочий контакт між відомствами для напрацювання відповідних рішень.

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Як повідомлялося, у Європі запускають проєкти водневих технологій, що спрямовані на збереження клімату на планеті і недопущення екологічної катастрофи. Ці проєкти спрямовані на транспортування водню, його використання у централізованій системі опалення, будівництво великих суден, що працюють на водні та розвиток інфраструктури. Водень відносять до відновлюваного джерела енергії.

Фото: МЗС України