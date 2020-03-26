Орбан відвідає Україну після пандемії коронавірусу

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто підтвердив візит в Україну Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана після завершення пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами переговорів по відеозв’язку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з угорським колегою у четвер.

“Я радий отримати від мого колеги Петера Сіярто підтвердження, що Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв наше запрошення і завітає до України. Ми з нетерпінням чекаємо на його візит. Ми домовилися, що коли пандемія коронавірусу мине, ми зможемо разом з угорською стороною швидко узгодити дату візиту”, - сказав Кулеба.

Зазначається, що міністри закордонних справ України та Угорщини домовилися найближчим часом фіналізувати угоди, підписання яких очікується під час зустрічі лідерів держав, Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 9 січня заявив, що відносини між Україною і Угорщиною може поліпшити особиста зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським.

Відносини між Україною та Угорщиною ускладнилися після ухвалення Верховною Радою Закону "Про освіту" 5 вересня 2017 року. Згідно з нормами цього документа, який набув чинності 28 вересня 2017 року, розширено використання державної мови в шкільному навчанні.

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Після цього Угорщина висловила занепокоєння майбутнім угорської меншини в Україні.

Будапешт блокував засідання комісії Україна – НАТО на вищому рівні і заявляв, що готовий протистояти євроатлантичній інтеграції України, поки до закону не буде внесено зміни.

16 січня Верховна Рада ухвалила в цілому Закон "Про повну загальну середню освіту", яким серед інших питань, врегульовується питання навчання мовами корінних народів та національних меншин.