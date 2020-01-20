В Єврокомісії повідомили, чим збираються замістити природний газ в енергетиці

Побудова кліматично-нейтральної європейської економіки буде основана на використанні нових видів енергетичного пального, тому водень і біогаз замістять природний газ в європейській енергетиці.

Про це у Брюсселі під час брифінгу для преси заявив речник Єврокомісії Тім Макфі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Перехід до кліматично нейтральної економіки буде оснований на використанні широкого спектру джерел енергії та технологій. Роль природного газу як перехідного пального є важливою. Але головний фокус у бюджеті та у підтримці ЄС буде зроблений на інвестиції у кліматично дружні рішення, включаючи виробництво безвуглецевих газів, таких як водень, біогаз та гази з низьким вмістом вуглецю, які дедалі більше будуть замінювати природний газ. Ми маємо передбачити, щоб та інфраструктура, в яку ми інвестуємо зараз, була здатною підтримувати ці енергетичні ресурси», - зауважив речник Єврокомісії.

Як вже повідомляв Укрінформ, нова Єврокомісія під керівництвом президента Урсули фон дер Ляєн поставила перед собою завдання перетворити Європу на кліматично нейтральний континент до 2050 року. З цією метою Єврокомісія запропонувала так звану «Зелену угоду» ЄС, яка передбачає запровадження новітніх, дружніх до довкілля технологій у ключові сфери європейської економіки, включаючи промисловість, енергетику, транспорт та розвиток.