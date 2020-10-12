Україна вперше презентує свої проєкти на Європейському тижні регіонів і міст

З 5 по 22 жовтня 2020 року Україна вперше бере участь у Європейському тижні регіонів та міст - щорічній головній події з питань регіональної політики у Європі.

Про це Укрінформу повідомили в Sustainable Ukraine.

Команда від України представлена некомерційними організаціями, які активно працюють у напрямі сталого розвитку та «зеленого курсу»: Східно-Європейська Асоціація розвитку водневої економіки, Асоціація інвесторів та роботодавців України, Українська кооперативна федерація, Офіс Амбасадора відновлюваних джерел енергії у світі Руслани Лижичко, KNESS.

Наші учасники презентують українські інноваційні проєкти, їх можливості для транскордонної співпраці, інвестування, наукового супроводу та реалізації громадських ініціатив.

Українські заходи відбудуться онлайн. 19-22 жовтня пройде віртуальна виставка (12 проєктів у галузі водневої економіки, інфраструктури та транспорту, полімерних матеріалів, базальту, розвитку «зеленого» агробізнесу, порятунку та збереження Карпат).

20 жовтня відбудеться спеціальна подія Green Deal: synergy of civil society. У фокусі уваги будуть питання формування синергії бізнесу, неурядових організацій та локальної влади щодо імплементації Зеленої угоди у стратегію розвитку міст та регіонів України. Учасники визначать шляхи стимулювання та підтримки в різних регіонах проєктів інноваційної економіки, «зеленої» енергетики, трансформування ЖКХ. Окрема увага приділятиметься питанням кластеризації у різних сферах, використання локальних і національних ресурсів для «озеленення» економіки та бізнесу.

21 жовтня – спеціальна подія SUSTAINABLE UKRAINE за участю українських та європейських парламентарів, лідерів українських галузевих асоціацій, експертів ЄС. Увагу учасників заходу буде зосереджено на питаннях впровадження інноваційних проєктів як запоруки сталого розвитку України. У першу чергу будуть представлені проєкти в галузі «зеленої» енергетики, агробізнесу, інфраструктури. Важливим аспектом розмови буде вплив таких проєктів на стратегію розвитку регіонів України. Також будуть розглянуті питання відкриття нових можливостей для розвитку транскордонної співпраці між Україною та ЄС, інвестицій в інноваційні проєкти в Україні.

Також 21 жовтня пройде Greening EU-Ukraine integration. Подія присвячена ключовим аспектам законодавчого стимулювання інвестиційного клімату «зелених» проєктів в Україні. Будуть розглянуті пріоритетні напрямки співпраці між Україною та ЄС у транскордонних проєктах, спрямованих на розвиток «зеленої економіки», «зеленого» фермерства, освіти, збереження природного різноманіття європейських регіонів. Важливим аспектом розмови стане енергетична галузь, воднева економіка, яка буде розглядатися як каталізатор забезпечення процесів сталого розвитку в країні.

Європейський тиждень регіонів та міст (EuroRegionsWeek) – це експертна платформа комунікацій та обміну ідеями, що об’єднує регіони та міста Європи, включно з їх політичними представниками, чиновниками, експертами та науковцями. Організатори заходу: Європейський комітет регіонів спільно з генеральною дирекцією Європейської комісії з питань регіональної та міської політики.

Цього року 500 партнерів мають провести свої заходи (виставки, воркшопи тощо), пов’язані переважно із реалізацією стратегічних програм та проєктів європейських структурних та інвестиційних фондів та інших програм ЄС на період 2021-2027 років з перспективою до 2050 року.

Ключовими учасниками стануть: спікери Європейського тижня регіонів та міст – європейські парламентарі, локальні уряди, мерії міст, голови галузевих комісій Європарламенту, бізнес-асоціацій та NGO, голови інвестиційних фондів ЄС, фінансові установи та ін.

Цього року головною темою стане імплементація Green Deal (Зеленої угоди) у стратегії розвитку регіонів та міст через впровадження проєктів транскордонної співпраці та трансформації економіки та життєдіяльності за принципом 3D – децентралізація, діджиталізація та декарбонізація.

Участь української команди координується платформою Sustainable Ukraine, що об'єднує українські асоціації, компанії та громадян для участі в European Week of Regions and Cities.

Організатори впевнені, що за результатами події вдасться досягнути певних стратегічних цілей, головна з яких – підкреслити спільне бачення Україною та ЄС шляхів трансформації у контексті Зеленої угоди, політичної волі до них, ініціатив для співпраці на політичному рівні, між бізнесом та громадськими інституціями.

Фото з відкритих джерел