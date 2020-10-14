ЄС впорядковує заходи з обмеження вільного пересування в умовах пандемії COVID-19

Рада ЄС ухвалила рекомендації, які мають на меті координацію дій країн-членів із протидії поширенню коронавірусу, зокрема тих, що стосуються обмеження свободи руху людей.

Таке повідомлення оприлюднено у вівторок на сайті Європейської Ради, передає Укрінформ.

«Рада ЄС ухвалила рекомендації із координації підходів до обмежень свободи руху як відповіді на пандемію COVID-19. Ці рекомендації мають на меті уникнути фрагментації та переривання (свободи руху – ред.) та підвищити прозорість та передбачуваність для громадян і для бізнесу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, будь-які заходи з обмеження свободи руху для захисту громадського здоров’я мають бути пропорційними та недискримінаційними і мають скасовуватися так швидко, як це дозволятиме зробити епідеміологічна обстановка.

Передбачається, що щотижня країни-члени надаватимуть Європейському центру з профілактики та контролю захворюваності (ECDC) дані на основі визначених критеріїв:

кількість нових зареєстрованих випадків на 100 000 населення за минулі 14 днів (рейтинг реєстрації);

кількість тестів на 100 000 населення, що здійснені протягом попереднього тижня (рейтинг тестування);

відсоток позитивних тестів серед тих, що були зроблені протягом попереднього тижня (рейтинг позитивних тестів).

На основі таких даних ECDC щотижня оприлюднюватиме карту країн-членів ЄС, із розподілом на окремі регіони, для допомоги країнам-членам у прийняті рішення щодо запобіжних заходів.

Країни та регіони матимуть такі кольорові позначки:

«Зелені» - якщо рейтинг реєстрації за 14 днів є нижчим за 25 і рейтинг тестування є нижчим за 4%;

«Помаранчеві» - якщо рейтинг реєстрації за 14 днів є нижчим за 50, але рейтинг тестування дорівнює або перевищує 4 відсотки; або якщо рейтинг реєстрації за 14 днів знаходиться між показниками 25 і 50, але рейтинг тестування є меншим за 4%;

«Червоні» - якщо дорівнює 50 або є вищим, та рейтинг тестування є 4% або вищим; або якщо рейтинг реєстрації за 14 днів є вищим за 150.

«Сірі» - якщо від країни не надійшло належної інформації або рейтинг тестування є нижчим за 300.

Такі кольорові позначки матимуть вплив на обмеження вільного руху людей.

Країни-члени не будуть обмежувати вільний рух людей, які подорожують в «зелені» зони або повертаються звідти.

Приймаючи рішення щодо запровадження таких обмежень, країни-члени мають враховувати різницю у епідеміологічній ситуації між «помаранчевими» та «червоними» зонами та діяти відповідно. Вони мають також враховувати епідеміологічну ситуацію на власній території.

Країни-члени не мають відмовляти у в’їзді особам, що подорожують з інших країн-членів. Ті країни-члени, які вважають за необхідне ввести обмеження, можуть вимагати від осіб, які подорожують не з «зелених» зон проходити через карантин та тест після прибуття.

Країни-члени можуть запропонувати варіант заміни такого тесту на тест, який був здійснений до моменту запланованого прибуття.

Країни-члени можуть також вимагати від осіб, які прибувають на їх територію, заповнити форму щодо знаходження пасажира. Єдина європейська форма щодо знаходження пасажира має бути розроблена для спільного використання.

Країни-члени мають координувати такі заходи між собою та надавати інформацію громадськості.

Країни-члени, які мають намір запровадити обмеження, мають проінформувати, в першу чергу, ті країни-члени, яких такі обмеження стосуватимуться, до того, як вони набудуть чинності, а також проінформувати про це інші країни-члени та Європейську Комісію. За можливістю, така інформація має надаватися за 48 годин.

Країни-члени також мають надати громадськості чітку, повну та своєчасну інформацію про будь-які обмеження або вимоги. Як загальне правило, така інформація має бути оприлюдненою за 24 години до початку застосування обмежувальних заходів.

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Як вже повідомляв Укрінформ, 4 вересня Єврокомісія представила на розгляд Ради ЄС рекомендації щодо запровадження скоординованого підходу до обмежень свободи руху. Відповідно до цих пропозицій, рішення щодо запровадження обмежувальних заходів або відмови від них входить до компетенції країн-членів, хоча координація таких зусиль є критично важливою. У цьому зв’язку, рекомендації Ради ЄС щодо координації заходів із обмеження свободи руху не є зобов’язуючим правовим документом. Влада кожної з країн-членів несе власну відповідальність за змістовне виконання цих рекомендацій.

Фото: @ picture-alliance/AA/B.Akbulut