В Європі за тиждень виявили понад 700 тисяч випадків COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що в Європі протягом останнього тижня підтвердили понад 700 тисяч нових випадків COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.

У ВООЗ наголосили, що це новий антирекорд захворюваності з початку пандемії коронавірусу.

Так, кількість щотижневих випадків та смертність унаслідок захворювання COVID-19 в країнах Європи зросли на 34% та 16% відповідно. На Велику Британію, Францію, Іспанію та РФ припадає понад половина зафіксованих нових випадків COVID-19 в регіоні.

Згідно з даними ВООЗ, кількість нових випадків COVID-19, зареєстрованих в Іспанії, продемонструвала "помітне зниження" порівняно з останніми тижнями. При цьому у Польщі випадки захворювання COVID-19 та смертність унаслідок хвороби зросли на 93% та 104% відповідно.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус заявив, що розуміє розчарування, яке відчувають люди, оскільки пандемія затягується, але попередив, що в цій ситуації "немає коротких шляхів та чарівної палички".

За даними Worldometer, у світі виявлено 38 084 317 випадків зараження коронавірусом, зокрема 1 086 051 летальний, одужало 28 628 813 людей.