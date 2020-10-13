У світі — понад 38 мільйонів випадків коронавірусу

Станом на ранок 13 жовтня в світі зареєстровано 38 040 148 випадків коронавірусу, зокрема 1 085 373 летальні випадки і 28 602 858 випадків одужання.

Про це свідчать дані Worldometers, повідомляє Укрінформ.

У першу трійку країн за кількістю заражень входять США (8 037 789), Індія (7 175 880)та Бразилія (5 103 408).

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (220 011), Бразилії (150 709) та Індії (109 894).

В Україні ж станом на вівторок загалом підтверджено 265 454 випадків COVID-19, із яких 5 015 – летальні.

Варто зауважити, що в багатьох країнах світу восени стала суттєво погіршуватися епідеміологічна ситуація, зокрема – в Європі.