У Нідерландах нарахували вже понад сім тисяч випадків COVID-19 за добу

У Нідерландах за останню добу зафіксовано 7393 нових випадки коронавірусу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.

“За добу було зареєстровано 7393 нових випадки зараження коронавірусом. Це на 549 ​​більше, ніж учора”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулий тиждень кількість підтверджених випадків зросла на 60 відсотків і склала 43 904 нових позитивних тести. Тоді як тижнем раніше було підтверджено 27 468 випадків. Більшість з них зареєстровані в Амстердамі, Роттердамі та Гаазі.

Через сплеск захворювання на COVID-19 уряд країни має намір запровадити додаткові заходи, щоб зменшити кількість хворих.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах запустили мобільний додаток CoronaMelder, який відстежує контакти людей і попереджає про ризик зараження коронавірусом. Якщо ви пройдете тест і він буде позитивним, через додаток можна повідомити кожного, з ким були в контакті навіть 15 хвилин. Цим людям рекомендовано карантин та зробити тест.

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Роботу над додатком було завершено в середині серпня, але Нідерланди мали прийняти закон, що регулюватиме його використання. Також перед запуском додаток було протестовано.

Фото: GEERT VANDEN WIJNGAERT/BLOOMBERG