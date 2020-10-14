У Нідерландах нарахували вже понад сім тисяч випадків COVID-19 за добу
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.
“За добу було зареєстровано 7393 нових випадки зараження коронавірусом. Це на 549 більше, ніж учора”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за минулий тиждень кількість підтверджених випадків зросла на 60 відсотків і склала 43 904 нових позитивних тести. Тоді як тижнем раніше було підтверджено 27 468 випадків. Більшість з них зареєстровані в Амстердамі, Роттердамі та Гаазі.
Через сплеск захворювання на COVID-19 уряд країни має намір запровадити додаткові заходи, щоб зменшити кількість хворих.
Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах запустили мобільний додаток CoronaMelder, який відстежує контакти людей і попереджає про ризик зараження коронавірусом. Якщо ви пройдете тест і він буде позитивним, через додаток можна повідомити кожного, з ким були в контакті навіть 15 хвилин. Цим людям рекомендовано карантин та зробити тест.
Роботу над додатком було завершено в середині серпня, але Нідерланди мали прийняти закон, що регулюватиме його використання. Також перед запуском додаток було протестовано.
Фото: GEERT VANDEN WIJNGAERT/BLOOMBERG