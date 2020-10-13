Іспанію охопили антиурядові протести через локдаун у Мадриді

Водії та пасажири сотень авто та мотоциклів взяли участь у протестних акціях, організованих правими у Мадриді та інших іспанських містах: вимагали відставки уряду соціаліста Педро Санчеса.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Local.

Учасники протестних демонстрацій були з національною червоно-жовтою символікою.

Закликала до акцій, які відбулися 12 жовтня (на День Іспанії), права партія Vox. Головною причиною претензій до нинішнього лівого уряду демонстранти назвали його діяльність із протидії пандемії коронавірусу.

Рішення уряду про введення минулої п’ятниці надзвичайного стану в Мадриді для забезпечення часткового локдауну в умовах погіршення епідеміологічної ситуації викликало особливе роздратуваня у правої регіональної мадридської влади.

Автомарш, зокрема, пройшов найбільшою мадридською вулицею Кастеллана, де зазвичай 12 жовтня відбувається святковий військовий парад, скасований цього року через карантинні обмеження. На центральній площі Колона в Мадриді багато протестувальників також зібралися пішки, всі в масках, часто в супроводі своїх родичів.

Окрім Мадрида, акції мали місце в Барселоні, Валенсії, Севільї та Малагі.

Як відомо, зараз Іспанія, одна з найбільш постраждалих від коронавірусу країн Європи, переживає другу хвилю пандемії.

Станом на ранок 13 жовтня у світі з початку пандемії підтверджено загалом 38 042 467 випадків коронавірусу, враховуючи 1 085 373 летальні, а одужали вже 28 062 858 осіб.

Фото: www.thelocal.com