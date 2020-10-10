Україні слід стежити за перекиданням російських військ – експерт

Україна поки може зітхнути спокійно після завершення командно-штабних навчань російської армії "Кавказ-2020", але слід проаналізувати, скільки та де Росія залишила свої війська.

Таку думку висловив генерал-лейтенант, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України у 2006-2010 роках Ігор Романенко в програмі "Насправді: Крим" на телеканалі "ДОМ".

Зокрема, експерт прокоментував завершення навчань "Кавказ-2020" і розповів, чи може Україна "спокійно зітхнути" після цих навчань.

"Принципово, з точки зору того, що ці російські навчання не переросли в щось більше поки (поки - досить важливе і суттєве слово), то так. Але тепер треба проаналізувати - скільки, де і як вони залишили війська, і які їхні подальші задуми на цей кшталт. І показовим у цьому сенсі є те, яким чином вони повернули війська на свою базу у Вірменії, в Гюмрі. Тобто дуже швидко забрали все, що було задіяно. І фактично представники цієї бази вже активно і опосередковано беруть участь з території Карабаху і Вірменії у війні, яка там активізувалася ", - зазначив він.

Читайте також: У Білорусі знову пройдуть масштабні навчання за участі РФ

Романенко вважає, що в нинішньому конфлікті між Вірменією та Азербайджаном важливу роль відіграють військовослужбовці з російської військової бази в Гюмрі.

"І російські засоби радіоелектронної боротьби, які застосовувалися як в липні, так і зараз. Це вперше за весь час розробки зенітно-ракетного комплексу С-300. Зенітно-ракетний засіб було застосовано під Єреваном, тобто в бойових умовах, тобто ряд ознак показують, що так чи інакше бере участь в цьому не тільки зброя, а й, як завжди, "їх там немає", "зелені чоловічки" від силових структур Російської Федерації", - розповів генерал-лейтенант.

Читайте також: Баку і Єреван домовилися про припинення вогню у Нагірному Карабасі

Романенко повідомив, що перекидання залучених до навчань "Кавказ-2020" російських частин і з'єднань у місця їхньої дислокації триває, але частина ще залишається.

"У більшості поки відводять (війська - ред.), але частина ще є. І це теж показово, тому що елементи логістики, наприклад, важливі. Вони найдовше, порівняно з іншими компонентами угруповання сил, розгортаються, і потім найповільніше згортаються . Так ось, вони згортаються і повертаються або вводяться в резерв і залишаються на якихось певних напрямах. Ця ситуація зараз уточнюється, розвідується ", - пояснив він.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибицький заявив в інтерв'ю Укрінформу, що стратегічні командно-штабні навчання Збройних сил РФ "Кавказ-2020", які РФ проводила з 21 по 26 вересня, підвищують загрозу відновлення Росією широкомасштабних бойових дій проти України в цей період.

Як повідомляло агентство, за даними ЗМІ, Росія перекидає військову техніку до Вірменії через Іран.

Вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан відновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах виник у 1988 році. У 1994-му році - після шести років війни - було підписано бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагорний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав це, заявивши, що території окупувала Вірменія.

Україна і більшість країн також вважають Нагорний Карабах окупованою частиною Азербайджану.

Фото: mil.ru